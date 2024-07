Calciomercato Juve, intrigo Soulè: Giuntoli dice no alla Roma

La Roma vorrebbe Soulè ma Giuntoli ha messo il veto: la Juve non lo venderà ai giallorossi. Lo strano caso

Soulè e Chiesa sembrano destinati a lasciare la Juve ma Giuntoli ha un piano ben preciso in mente. Per questo quando la Roma ha chiesto ai bianconeri il cartellino dell’argentino, la Vecchia Signora ha risposto subito con un secco no.

Calciomercato Juve, Chiesa alla Roma ma non Soulè

Il Football Director bianconero, infatti, vuole vendere Chiesa alla Roma e Soulè in Premier League. Il motivo è chiaro: la valutazione dell’attaccante italiano è di 25 milioni, cifra che i giallorossi possono permettersi. L’argentino vale invece 40 milioni e la Juve vorrebbe quindi cederlo a uno dei ricchi club del campionato inglese, magari il Leicester.