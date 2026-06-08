La Juventus vede vicino il traguardo che porterebbe Alexander Sorloth a vestire la maglia bianconera. Come vi abbiamo già raccontato, nella giornata di ieri si è trovato l’accordo con il giocatore e ora si cercherà di trovare la giusta quadra economica con l’Atletico Madrid. L’obiettivo della dirigenza bianconera è delineato: chiudere in tempi brevi per evitare l’inserimento di altri club ed evitare che il prezzo del cartellino si alzi durante i Mondiali.

I contatti avvenuti nel fine settimana hanno portato a un'intesa di massima per un contratto fino al 2029, con opzione fino al 2030, a quattro milioni di euro netti a stagione.

Visite mediche e costo del cartellino

L’accordo con il centravanti norvegese, segna il primo punto di partenza, ora come svelato in precedenza si lavorerà con il club spagnolo per la giusta intesa sul prezzo del cartellino. La Norvegia farà il suo esordio ai Mondiali nella notte tra il 16 e il 17 giugno a Boston, contro l'Iraq, e le visite mediche potrebbero avvenire prima di quella data.

Ls società madrilena, valuta il centravanti tra i 30 e i 35 milioni di euro, mentre la Juventus punta a chiudere l'operazione sotto la soglia dei 30 milioni. A facilitare i discorsi tra i due club c'è però l'ottimo rapporto costruito nelle ultime settimane attorno al futuro di Nico Gonzalez. Le prossime ore potranno risultare fondamentali per conoscere importanti aggiornamenti.