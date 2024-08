Mercato Juve, Rugani verso l’addio: contatti con l’Ajax

Daniele Rugani si prepara a dire addio alla Juve: contatti con l'Ajax per il difensore italiano. Le ultime novità

Daniele Rugani è stato per anni uno dei pupilli di Massimiliano Allegri, un difensore solido sempre pronto a dare il massimo quando chiamato in causa. Con l’arrivo di Thiago Motta, però, la sua permanenza sembra essere ormai esclusa: la Juve l’ha messo in vendita.

Mercato Juve, contatti con l’Ajax per Rugani

Nelle scorse settimane il Bologna si era detto interessato al difensore italiano, senza però mai affondare il colpo. Ora è l’Ajax a provarci tanto da aver avviato i primi contatti con il giocatore. Rugani potrebbe quindi trasferirsi in Olanda e andare a giocare in una delle squadre più nobili d’Europa. Staremo a vedere.