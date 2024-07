Calciomercato Juve, Rugani incontra il Bologna: possibile addio?

Rugani si prepara a lasciare la Juve: previsto in mattinata un incontro tra i suoi agenti e la dirigenza del Bologna

Daniele Rugani era uno dei pupilli di Massimiliano Allegri, difensore centrale di riserva sempre pronto a rispondere presente quando chiamato in causa. Ora con Thiago Motta la situazione è però cambiata: l’italiano potrebbe presto lasciare la Juve.

Calciomercato Juve, Rugani al Bologna? Il punto

Il Bologna è alla ricerca di un rinforzo per la difesa di solidità ed esperienza per sostituire il partente Calafiori. Per questo la dirigenza rossoblù incontrerà in mattinata gli agenti di Rugani, individuato come possibile colpo per la retroguardia. Il difensore della Juve non è però l’unico nome in lista. Oltre a lui anche Bijol, Hummels e Logan Costa.