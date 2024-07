Rugani è destinato a lasciare la Juve: il difensore italiano ha ricevuto un'offerta dall'Arabia Saudita ma non è convinto

L’addio di Massimiliano Allegri ha comportato una vera e propria rivoluzione in casa Juve, con diversi giocatori che sono ora destinati a dire addio al club. Tra questi c’è Rugani, da sempre fedelissimo di Max ma ora fuori dal progetto bianconero di Thiago Motta.

Calciomercato Juve, le parole di Schira su Rugani

A proposito è intervenuto il giornalista Nicolò Schira che su X ha scritto: “Daniele Rugani non è nei piani di Thiago Motta , anche se ha appena prolungato il contratto con Juventus 2 mesi fa. Ha ricevuto una ricca offerta da Al Shabab per un contratto fino al 2027, ma per ora non è del tutto convinto per motivi familiari”.