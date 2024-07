Calciomercato Juve, Romano: “Per Thuram chiusura imminente”

Fabrizio Romano ha dato ulteriori rassicurazioni sulla trattativa di calciomercato che dovrebbe presto portare Khephren Thuram alla Juventus

Arriverebbe da più parti conferme positive sulla chiusura vicina dell’operazione di calciomercato della Juventus per Khephen Thuram. Dopo Lilian, i bianconeri sarebbero vicini ad accogliere tra le proprie fila il figlio d’arte, nella speranza di un futuro luminoso come quello del padre. Attraverso il suo profilo social su X, Fabrizio Romano avrebbe fatto il punto proprio sulla trattativa tra il club bianconero e il Nizza.

Romano su Thuram alla Juventus

“La Juventus è vicina alla chiusura dell’affare per Khephren Thuram! Il Nizza ha ricevuto un’offerta finale del valore di 20 milioni. Il pacchetto potenziale totale del valore potrebbe arrivare a 24/25 milioni, con l’aggiunta di alcuni bonus ma il via libera è atteso a breve. Ci sono già gli accordi per il contratto, affare imminente”.Nel frattempo, sempre in chiave mercato, massima attenzione: poco fa in diretta tv è stato dato un pesantissimo annuncio sulla Juventus <<<