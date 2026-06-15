La Juventus, come vi abbiamo raccontato nelle settimane scorse si è mossa per Brahim Diaz, centrocampista con un passato nel nostro campionato con la maglia del Milan e attualmente in forza al Real Madrid. Il classe 1999, sarebbe una richiesta fatta da mister Spalletti alla dirigenza bianconera, che vede nel fantasista il giusto colpo per migliorare il livello qualitativo dei bianconeri.

Al momento la situazione è rimasta invariata rispetto ai giorni scorsi, ovvero la posizione di Brahim Diaz è quella di restare ai Blancos e giocarsi le sue carte sotto la gestione tecnica di Jose Mourinho. La Juventus, dal canto suo, spera ancora nella riuscita dell’operazione e, non è escluso che possa fare un’ulteriore tentativo per regalare al tecnico toscano il colpo tanto desiderato.

Gli aggiornamenti di Fabrizio Romano

Sul punto è intervenuto l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che in un video su YouTube si è espresso cosi:

”La Juve e Brahim si potranno incontrare soltanto qualora il Real Madrid, proprietario del cartellino del marocchino, decidesse di venderlo. Il calciatore infatti, vuole rimanere ai Blancos e non é disposto a cambiare squadra, per il momento Diventerebbe fattibile un'operazione soltanto nel momento in cui la società madrilena lo accompagnasse alla porta e lo costringesse a trovarsi una nuova squadra".