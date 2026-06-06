La Juventus accelera sul mercato

La Juventus conosce già il proprio calendario, ma non sa ancora chi difenderà la porta bianconera all’esordio stagionale contro il Frosinone. Una certezza, però, sembra ormai consolidata: il titolare della prossima stagione non dovrebbe essere più Michele Di Gregorio. La dirigenza bianconera continua infatti a lavorare intensamente per consegnare a Luciano Spalletti rinforzi di alto livello in più reparti. Tra questi, uno degli interventi considerati prioritari riguarda proprio il ruolo del portiere. Nelle ultime settimane la società ha continuato a muoversi tra sondaggi, contatti e valutazioni. Il piano iniziale sembrava piuttosto definito, ma alcuni ostacoli hanno costretto il club a modificare la strategia. Il principale obiettivo rimaneva Alisson, profilo gradito sia alla dirigenza sia all’allenatore. Il muro alzato dal Liverpool, però, ha rallentato sensibilmente l’operazione. Di fronte alle difficoltà emerse, la società ha iniziato ad ampliare la lista dei candidati. Ed è proprio in questo scenario che torna d’attualità un nome già valutato in passato: Mike Maignan.

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Maignan, il nuovo scenario riaccende l’idea

Il nome del portiere francese non rappresenta una novità assoluta per la dirigenza bianconera. Già nei mesi scorsi, infatti, la società aveva effettuato alcuni sondaggi per capire margini e condizioni di un’eventuale operazione. All’epoca, però, la situazione appariva differente. Il rinnovo del francese con il Milan sembrava ancora incerto e la situazione contrattuale lasciava spazio a possibili sviluppi. Successivamente è arrivato il nuovo accordo fino al 2031, accompagnato da un importante adeguamento economico. Questo sembrava aver chiuso definitivamente ogni scenario. Negli ultimi tempi, però, alcuni elementi hanno modificato nuovamente il contesto. Da una parte l’addio di Massimiliano Allegri, considerato una figura importante nel rapporto con il giocatore. Dall’altra il momento di cambiamento vissuto dal Milan, impegnato in una profonda riorganizzazione. Secondo diverse ricostruzioni, nelle ultime settimane sarebbero ripresi contatti tra l’ambiente del portiere e la società bianconera. Per ora si tratta soltanto di movimenti preliminari. L’eventuale evoluzione dipenderà sia dalle intenzioni del giocatore sia dalle strategie future del club rossonero.

Vicario resta davanti, ma la lista continua ad allungarsi

Nonostante il ritorno di fiamma per Maignan, il favorito continua comunque a essere un altro. In questo momento, infatti, il profilo che raccoglie maggiori consensi resta quello di Guglielmo Vicario. Il portiere italiano viene considerato una soluzione equilibrata sotto diversi aspetti. Conosce il campionato, possiede esperienza internazionale e garantirebbe prospettive importanti anche per il futuro. Inoltre, il desiderio di tornare in Italia potrebbe rappresentare un elemento favorevole. Il Tottenham appare disposto a trattare, ma soltanto a condizioni economiche considerate soddisfacenti. Subito dietro resiste la candidatura di Emiliano Martinez. Il portiere argentino continua a piacere molto per personalità, leadership ed esperienza internazionale. Tuttavia, età, stipendio e costi dell’operazione mantengono elevata la complessità della trattativa.

Alisson resta sullo sfondo, mentre la Juventus prepara la scelta definitiva

Anche se più distante rispetto a qualche settimana fa, la pista Alisson non viene considerata completamente chiusa. Molto dipenderà dall’evoluzione interna del Liverpool e dalle decisioni del nuovo allenatore. Se gli equilibri dovessero cambiare, il brasiliano potrebbe tornare improvvisamente disponibile. Più staccati, almeno per il momento, restano anche altri profili monitorati dalla dirigenza. Tra questi figurano David De Gea e Alexander Nubel, entrambi osservati ma senza sviluppi concreti. La sensazione è che la corsa al nuovo portiere sia ancora completamente aperta. La Juventus vuole evitare errori e sa che la scelta del prossimo numero uno potrebbe diventare decisiva per il nuovo progetto tecnico guidato da Spalletti.