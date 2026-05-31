Il cambio in panchina può riaprire il dossier Alisson

L’arrivo di Andoni Iraola sulla panchina del Liverpool rischia di modificare diversi scenari di mercato. Tra i club che osservano con maggiore attenzione la situazione c’è soprattutto la Juventus, che continua a monitorare con interesse il futuro di Alisson. Fino a pochi giorni fa la situazione sembrava essersi complicata. I bianconeri avevano già ottenuto aperture importanti dal portiere brasiliano, ma mancava ancora il via libera definitivo del Liverpool. Il vero ostacolo non era il giocatore, ma la posizione del club inglese. La precedente gestione considerava infatti rischioso perdere contemporaneamente troppi leader dello spogliatoio, soprattutto in un’estate che si preannuncia ricca di cambiamenti. Ora, però, gli equilibri potrebbero cambiare.

Perché Iraola può favorire la Juventus

L’elemento decisivo riguarda soprattutto le valutazioni tecniche del nuovo allenatore. La dirigenza del Liverpool dovrà infatti capire quali profili verranno considerati centrali nel progetto e quali invece potranno partire. In questo scenario entra direttamente in gioco Giorgi Mamardashvili. Se Iraola decidesse di puntare sul portiere georgiano come nuovo titolare, l’uscita di Alisson diventerebbe improvvisamente molto più concreta. La Juventus segue da tempo questa evoluzione. Il club bianconero aveva individuato nel brasiliano il profilo ideale per guidare il nuovo ciclo, puntando sulla sua esperienza internazionale e sulla leadership. L’eventuale permanenza di Alisson in Premier, invece, costringerebbe la società a proseguire la ricerca di alternative.

Spalletti aspetta: Alisson resta il primo obiettivo

All’interno della Juventus le gerarchie non sembrano essere cambiate. Alisson continua a rappresentare il primo nome nella lista di Luciano Spalletti. L’allenatore considera il brasiliano il profilo perfetto per aumentare personalità, esperienza e qualità tecnica all’interno della rosa. Per questo motivo il club continua a mantenere aperto il dossier. La sensazione è che il cambio in panchina del Liverpool possa trasformarsi in un fattore decisivo. Perché fino a pochi giorni fa la trattativa sembrava rallentare. Adesso, invece, la Juventus può tornare a sperare. E gran parte del futuro di Alisson potrebbe dipendere proprio dalle prime scelte di Iraola.