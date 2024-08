Calciomercato Juve, Raimondi: “E’ la settimana di Koopmeiners”

Claudio Raimondi ha fatto il punto sul calciomercato della Juve: per il giornalista questa dovrebbe essere la settimana di Teun Koopmeiners

Dagli studi di Sportmediaset, Claudio Raimondi ha parlato del calciomercato della Juventus. Se in uscita rimane bloccata la situazione relativa a Federico Chiesa, in entrata la settimana in essere potrebbe essere quella di Teun Koopmeiners.

Koop-Juve: fine della telenovela?

Ecco le sue parole: “Aumentano i rumous su un’ipotesi Inter per Chiesa ma Ramadani sta sondando i grandi club. Tuttavia l’Inter deve cedere due giocatori per prendere Chiesa. Questa è la settimana che metterà la parola fine alla telenovela Koopmeiners perché l’offerta c’è ed è di 58 milioni, è arrivato Samardizc il suo sostituto quindi in questa settimana arriverà Koopmeiners che potrebbe esordire nella prossima giornata di campionato”.