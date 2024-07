Calciomercato Juve, Rabiot è svincolato: Koopmeiners nel mirino

Rabiot è ufficialmente svincolato ma in attesa di scoprire il suo futuro la Juve si guarda attorno: Koopmeiners resta l'obiettivo

Oggi è iniziato il calciomercato estivo 2024 e di conseguenza Adrien Rabiot è ufficialmente svincolato. Il contratto che legava il francese alla Juve era valido fino al 30 giugno e senza rinnovo ora Cavallo Pazzo è libero di firmare con chiunque voglia. È un addio certo alla Vecchia Signora? No. Rabiot deciderà il suo futuro dopo l’Europeo e potrebbe anche scegliere di restare in bianconero. Nel frattempo, però, la Juve si guarda attorno.

Calciomercato Juve, Rabiot svincolato: Giuntoli non molla Koopmeiners

In attesa di scoprire cosa farà Rabiot la Juve ha ufficializzato Douglas Luiz e si prepara a fare altrettanto con Thuram jr. Due innesti di grandissima qualità che potrebbero sopperire all’assenza del francese. Per completare il reparto serve però un centrocampista più offensivo e il sogno resta Koopmeiners. L’accordo con il giocatore c’è già (4,5 milioni di euro a stagione per 5 anni), ma convincere l’Atalanta non sarà altrettanto semplice. I neroazzurri lo valutano infatti 60 milioni di euro. La svolta potrebbe essere Huijsen, inserito come contropartita o venduto per finanziare l’acquisto dell’olandese.