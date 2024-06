Douglas Luiz: “Non vedo l’ora di giocare all’Allianz Stadium”

Douglas Luiz, nuovo calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del suo esordio.

Douglas Luiz, nuovo calciatore della Juventus, ufficializzato oggi, ha detto la sua sulla Vecchia Signora. Ecco le sue parole: “Ciao juventini, sono molto felice di essere bianconero, non vedo l’ora di giocare all’Allianz Stadium. Ci vediamo presto. Forza Juve”. Ecco il comunicato: “È ufficiale il passaggio alla Juventus del centrocampista classe 1998 che arriva a Torino dall’Aston Villa a titolo definitivo, firmando un contratto di 5 anni, fino al 30 giugno 2029. Douglas Luiz arriva, dunque, alla Juventus dopo cinque stagioni disputate in Premier League. Annate che ne hanno mostrato la crescita esponenziale in termini di miglioramenti tecnici, tattici e fisici e di responsabilità all’interno del rettangolo verde. Benvenuto Douglas, ci vediamo in campo!”.