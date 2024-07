Calciomercato Juve, fissato il prezzo di Chiesa: la cifra

La Juve e Chiesa potrebbero presto dirsi addio: Giuntoli ha fissato il prezzo dell'esterno italiano. Le ultime novità

La Juve e Federico Chiesa potrebbero presto dirsi addio. L’attaccante italiano, infatti, non rientra nei piani di Thiago Motta e per questo i bianconeri starebbero pensando di venderlo.

Calciomercato Juve, Chiesa è in vendita: le parole di Fabrizio Romano

Il giornalista sportivo Fabrizio Romano su X ha parlato proprio del futuro dell’esterno bianconero: “La Juventus considera un prezzo di circa € 25 milioni con aggiunte incluse per Federico Chiesa poiché l’attuale accordo scade a giugno 2025 e non essendo ancora stato prolungato. La Juventus è disposta a cedere Chiesa che al momento non rientra nei piani di Thiago Motta, come confermato nei giorni scorsi“.