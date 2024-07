Romano: “La Juventus ha deciso di vendere Chiesa”

Fabrizio Romano, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della cessione di Federico Chiesa.

Fabrizio Romano, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della cessione di Chiesa. Ecco le sue parole su X: “La decisione della Juventus su Federico Chiesa è chiara: piano di vendere l’ala italiana questa estate con contratto in scadenza a giugno 2025. Thiago Motta non vede Chiesa come parte fondamentale del suo progetto, cerca soluzioni. La Juventus vuole portare un nuovo esterno dopo Koopmeiners”. Per l’ex Fiorentina si profila quindi un addio, proprio nella stagione che poteva essere una svolta per lui, considerando il gioco offensiva di Thiago Motta, invece Chiesa si prepara ad una cessione molto dolorosa per i bianconeri.