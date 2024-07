Calciomercato Juve, tre squadre di Premier vogliono Arthur: i nomi

Arthur non fa parte dei piani della Juve e si prepara all'addio: tre squadre di Premier League sulle sue tracce

Dal suo arrivo alla Juve Arthur non è mai riuscito a far vedere le sue qualità, diventando di fatto uno dei più grandi flop della storia recente bianconera. Nell’ultima stagione in prestito alla Fiorentina, però, il brasiliano ha convinto e ora diverse squadre sono sulle sue tracce. La Vecchia Signora si prepara a dirgli addio.

Calciomercato Juve, tutti vogliono Arthur: le ultime

La Juve valuta Arthur circa 15 milioni di euro e il suo agente Federico Pastorello è al lavoro per trovargli una nuova casa. Everton, Wolverhampton e Newcastle si sono dette interessate, con la prima squadra che sembra essere in vantaggio sulle altre due.