Calciomercato Juve, la Roma valuta l’acquisto di Arthur

Arthur potrebbe lasciare la Juve in questa finestra di calciomercato: il centrocampista brasiliano potrebbe essere un obbiettivo della Roma

La buona stagione di Arthur alla Fiorentina non è valsa la conferma in viola del centrocampista della Juventus, Arthur. Troppo gravosa per la società gigliata un operazione a titolo definitivo. La richiesta di riscatto della Juve e ancor più l’ingaggio percepito dall’ex Barcellona sono risultati fuori parametro. Tornato dunque in bianconero, il calciatore sarà valutato dal nuovo allenatore Thiago Motta ma la sensazione sembrerebbe quella di una nuova cessione.

Roma in lista per Arthur

Secondo quanto riportato da Il Romanista, oltre che per Federico Chiesa, l’interesse della Roma per Arthur sarebbe concreto. L’eventuale arrivo del brasiliano sarebbe però legato a quello di un altro ex Juventus, l’argentino Leandro Paredes. Solo in caso che quest’ultimo lasciasse la squadra della capitale, i giallorossi potrebbero affondare per l’ex Barca. Oltre a quello dei capitolino, va registrato anche l’interesse di Everton e Newcastle.