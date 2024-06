Nonostante il rinnovo Daniele Rugani potrebbe comunque lasciare la Juve: le parole di Alfredo Pedullà sul futuro del difensore italiano

Non sarà un titolarissimo ma Daniele Rugani è uno di quei comprimari fondamentali in una squadra che vuole essere vincente. Professionale, mai una parola fuori posto e sempre pronto quando chiamato in causa. Il rinnovo con la Juve è stato quindi quasi d’obbligo ma nonostante questo il suo futuro non è ancora certo.

Calciomercato Juve, le parole di Pedullà sul futuro di Rugani

L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha infatti commentato: “Attenzione a Rugani. Malgrado il rinnovo, se dovesse arrivare una proposta dalla Serie A io credo che possa essere una partita ancora aperta. Lo aveva cercato il Napoli a parametro zero, poi la Juve ha preferito rinnovare. Ma attenzione perché le cose possono cambiare non oggi, non domani, ma è possibile nei prossimi giorni“.