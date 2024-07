Calciomercato Juve, Pedullà: “Rabiot spera nel Real Madrid”

Quale sarà la prossima squadra di Adrien Rabiot? La Juve prova a convincerlo, il Milan ha fatto un sondaggio ma lui spera nel Real Madrid

Senza accordo per il rinnovo con l’inizio di luglio Adrien Rabiot non è più un giocatore della Juve ed è quindi ufficialmente svincolato. Il francese potrà decidere di firmare con chiunque vorrà (anche la Juve stessa) e sono tante le squadre interessate al suo cartellino. In Italia il Milan ha fatto un sondaggio, mentre all’estero sono diversi i club sulle sue tracce.

Calciomercato Juve, le parole di Pedullà su Rabiot

Alfredo Pedullà ha detto: “Su Rabiot mi chiedete del Milan e io dico questo: c’è stato un sondaggio ed è finito lì. Vi invito a riflettere: ha detto no a 8 milioni della Juve e vuole una commissione importante. So che ha anche la proposta del Liverpool e spera nel Real Madrid“.