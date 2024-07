Calciomercato, la Juve guarda le Olimpiadi: due nomi nel mirino

La Juve guarda con attenzione alla Francia di Henry alle Olimpiadi: due nomi nel mirino di Giuntoli. Le ultime novità

Le Olimpiadi sono uno dei momenti più alti nella storia di uno sportivo e per la Juve è anche l’occasione per vedere all’opera alcuni obiettivi di mercato. In particolare Giuntoli sta tenendo d’occhio la Francia di Thierry Henry: due nomi nel mirino.

Calciomercato Juve, due francesi nel mirino

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, la Juve starebbe seguendo con attenzione Kalimuendo e Akliouche. Il primo è un attaccante centrale, possibile vice di Vlahovic e da tempo pallino di Thiago Motta. Il secondo è invece un trequartista, alternativa a Koopmeiners nel caso in cui Giuntoli non riuscisse a mettere le mani sull’olandese. Il giocatore ha però da poco rinnovato con il Monaco e il costo del cartellino è particolarmente alto. Trattativa difficile.