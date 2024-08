Calciomercato Juve, non sarà Chiesa l’erede di Dybala alla Roma

L'addio di Dybala dalla Roma aprirebbe a Chiesa: i giallorossi però avrebbero individuato un altro sostituto all'attaccante della Juventus

La notizia dell’imminente e probabile addio di Paulo Dybala dalla Roma sta scuotendo il calciomercato. La partenza per l’Arabia Saudita del talento argentino non dovrebbe però avere quell’effetto domino che, per esempio la Juventus, potrebbe augurarsi. Infatti, nonostante nel recentissimo passato i giallorossi abbiamo pensato a Federico Chiesa (per poi virare su un altro bianconero, Matias Soulè), l’obiettivo sarebbe un altro.

Addio Dybala: la Roma pensa a Boga

Infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport, la Roma si sarebbe già mossa per una vecchia conoscenza della Serie A. Con l’agente Fali Ramadani, lo stesso di Chiesa, si starebbe trattando per Jeremie Boga, ex Sassuolo e Atalanta, oggi al Nizza. Il calciatore avrebbe già dato il suo assenso al trasferimento e non dovrebbero esserci intoppi per un accordo sull’ingaggio, decisamente inferiore a quello di Dybala e Chiesa. Imminente invece è l’incontro tra le due società per trovare un accordo.