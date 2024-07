Calciomercato Juve, Mourinho chiama Kostic al Fenerbahce

Il futuro di Kostic potrebbe essere lontano dalla Juve: il calciatore sarebbe entrato nelle mire di calciomercato del Fenerbahce di Mourinho

L’infortunio con la Serbia dopo solo una partita di Euro2024 non ha aiutato a metterlo in mostra ma il futuro di Filip Kostic alla Juventus potrebbe essere comunque giunto al capolinea. Se nella prima stagione in bianconero il giocatore ha stupito in positivo, la seconda annata, quella scorsa, è para a dir poco opaca e sottotono. Aspettando l’ultima parola, quella del nuovo allenatore Thiago Motta, il futuro del calciatore sembrerebbe però destinato ad altri lidi.

Mourinho ci prova per Kostic

Uno di questi potrebbe essere la Turchia. Più esattamente, secondo quanto riportato da Eurosport, il Fenerbahce. Alla guida tecnica del club è arrivato Josè Mourinho che, dopo l’esonero alla Roma, pare molto motivato e pronto al riscatto personale. Il tecnico portoghese sarebbe pronto a pescare buoni elementi dalla Serie A e uno di questi potrebbe essere proprio il centrocampista della Juventus. Al momento i primi contatti parrebbero già essere stati avviati e si attendono nuovi sviluppi.