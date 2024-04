I TOP e FLOP di Juve-Milan: Cambiaso una certezza, Kostic invece…

Termina con un pareggio la partita tra Juve e Milan, con i bianconeri costretti ad accontentarsi di un solo punto. La squadra di Allegri non è riuscita a lasciare il segno, con Yildiz e Vlahovic che non hanno trovato la strada del gol. Ma chi sono stati i migliori e i peggiori in campo? Tra i TOP Gatti e Bremer sono riusciti a tenere a bada la difesa avversaria, mentre a centrocampo Cambiaso è stata una piacevole sorpresa. Male Kostic, opaco come nel resto della stagione, così come Yildiz. Il turco avrebbe dovuto dare qualità alla squadra ma invece non è riuscito a incidere. Anche i migliori sbagliano.