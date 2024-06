Calciomercato Juve, Marchetti: “La verità del Milan su Rabiot”

Marchetti ha parlato del possibile colpo di calciomercato del Milan di Rabiot, attualmente con il contratto in scadenza con la Juventus

Intervenuto a Tmw Radio, Luca Marchetti ha commentato i rumors dell’interesse del Milan per il centrocampista della Juventus, Adrien Rabiot. Per il giornalista, almeno per il momento non ci sarebbero movimenti in tal senso da parte del club rossonero. Ecco cosa ha detto: “La Juventus sta portando avanti un’interlocuzione da diverso tempo con Rabiot, a noi non risulta questo inserimento deciso del Milan. Non abbiamo raccontato questa indiscrezione perché non ci risulta, il Milan in questo momento è concentrato sull’attaccante, fermo restando che dovrà lavorare anche sugli altri reparti. È un mercato mobile sia per il Milan che per la Juventus e tanto dipenderà anche dalle cessioni”.