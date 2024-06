Trezeguet: “Rabiot molto importante per la Juve, deve pensarci bene”

Intervenuto a margine della Juventus Academy World Cup l'ex Juve Trezeguet ha parlato della situazione legata al rinnovo di Rabiot

Il contratto di Rabiot con la Juve scadrà il prossimo 30 giugno e i discorsi per il rinnovo non hanno ancora trovato un punto di svolta. Il giocatore si trova molto bene a Torino ed è ormai un punto fermo all’interno dello spogliatoio, ma per rinnovare servirà trovare una quadra anche dal punto di vista economico. Intervenuto a margine della Juventus Academy World Cup l’ex bianconero Trezeguet ha detto: “Credo che Rabiot sia un giocatore molto importante per la Juve, starà a lui pensarci bene, riflettere se ha questa idea di prolungare il suo rapporto per vincere. Questa la cosa più importante che deve avere in mente