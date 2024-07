Juve, Gentile: “Famiglia Thuram? Successo non automatico”

Gentile ha parlato della famiglia dell'ex Juventus Thuram e di come il successo dei figli non dipenda necessariamente da quello del padre

Dopo Lilian, un altro Thuram, il figlio Khephren, vestirà con ogni probabilità la maglia della Juventus. Il centrocampista del Nizza, proverà a ripercorrere le orme vincenti del padre, così come ci sta provando Marcus, suo fratello, in forza all’Inter. Del grande successo della famiglia ha parlato Riccardo Gentile ai microfoni di Sky.

Gentile sulla famiglia Thuram

“Thuram è sempre stato un bell’esempio a prescindere dai figli. Lui è sempre stato corretto ma anche un pizzico fortunato: diciamolo, tu sei Lilian Thuram ma non è detto che i tuoi figli siano in grado di competere a così alti livelli. Invece qui parliamo di grandi squadre, l’Inter e la Juventus. Complimenti a loro, alla famiglia e al papà perché non è automatica una cosa del genere”.