Spalletti ha scelto Lucumí

La Juventus continua a lavorare per regalare a Luciano Spalletti un rinforzo importante in difesa. In cima alla lista delle preferenze del tecnico c'è sempre Jhon Lucumí, centrale del Bologna e della Colombia, considerato il profilo ideale per guidare il reparto arretrato bianconero. La clausola rescissoria da 28 milioni di euro non sembra rappresentare un ostacolo insormontabile. Il contratto del difensore scadrà infatti nel giugno del 2027 e questa situazione obbliga il Bologna a valutare ogni proposta per evitare il rischio di perdere il giocatore a parametro zero tra un anno. Nelle ultime settimane sono arrivate diverse manifestazioni d'interesse, compresa quella del Besiktas di Vincenzo Italiano, ma la società che si è mossa con maggiore convinzione è la Juventus. Spalletti apprezza la fisicità, la velocità e la capacità di impostazione del colombiano. Il tecnico considera fondamentale anche la sua duttilità, tanto che in passato è stato utilizzato anche in posizioni più avanzate. A convincere l'allenatore è soprattutto il carattere del difensore, una qualità che ritiene indispensabile per aumentare personalità e intensità del gruppo. Pur riconoscendo qualche disattenzione difensiva, la Juventus è convinta che il colombiano possa diventare uno dei pilastri del nuovo corso bianconero.

La Juventus prepara l'offerta

La dirigenza guidata da Giovanni Carnevali vuole soddisfare le richieste del nuovo allenatore e sta studiando la strategia migliore per chiudere l'operazione. L'idea è quella di investire circa 18 milioni di euro, una cifra inferiore rispetto ai 28 milioni previsti dalla clausola. La posizione contrattuale del giocatore e la volontà del difensore di affrontare una nuova esperienza autorizzano un certo ottimismo. Lucumí gradirebbe il trasferimento a Torino e già la scorsa estate aveva manifestato il desiderio di cambiare squadra, anche se l'accordo con il Sunderland non si concretizzò. Alla Continassa, però, non vogliono compromettere gli ottimi rapporti con il Bologna. Per questo motivo le due società stanno cercando una soluzione che possa soddisfare entrambe.

Miretti può diventare la carta decisiva

Per abbassare l'esborso economico, la Juventus starebbe pensando di inserire Fabio Miretti nella trattativa. Il centrocampista piace a diversi club di Serie A ed è valutato intorno ai 12 milioni di euro. L'inserimento del classe 2003 potrebbe rappresentare la chiave per sbloccare definitivamente l'affare. Una soluzione che consentirebbe al Bologna di ricevere una contropartita tecnica interessante e alla Juventus di avvicinarsi alle richieste economiche rossoblù. La fretta dei bianconeri è legata anche al Mondiale. Dopo un buon esordio con la Colombia, una crescita ulteriore di Lucumí potrebbe attirare l'attenzione di altre società europee. Nel frattempo, i rapporti tra Juventus e Bologna restano eccellenti. Sul tavolo c'è anche la possibilità di riprendere alcuni discorsi rimasti in sospeso, come quello relativo allo scambio di prestiti tra Emil Holm e Joao Mario. Lucumí resta il grande obiettivo per la difesa di Spalletti e la Juventus è pronta a giocarsi tutte le sue carte per portarlo a Torino.