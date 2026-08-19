Il futuro di Michele Di Gregorio alla Juventus sembra ormai segnato. L’arrivo ufficiale di Guglielmo Vicario ha cambiato gli equilibri nel reparto portieri e potrebbe aver accelerato definitivamente i tempi della separazione tra il club bianconero e l’ex Monza.

A fare il punto sulla situazione è stato Fabrizio Romano. L’esperto di mercato, attraverso un video pubblicato sul suo canale YouTube, ha raccontato gli ultimi sviluppi e i colloqui avvenuti tra la Juventus, il giocatore e il suo entourage.

Di Gregorio pronto a lasciare la Juventus

Secondo Romano, il messaggio della Juventus sarebbe ormai chiaro. Con l’arrivo di Vicario, il club avrebbe deciso di modificare completamente la propria strategia tra i pali, valutando anche l’inserimento di un nuovo secondo portiere.

“L’avventura di Di Gregorio è agli sgoccioli. È arrivato Vicario e Di Gregorio ha capito che la Juventus vuole cambiare. La Juve vuole anche un nuovo secondo e cambiare completamente strategia nel reparto portieri. Di Gregorio andrà via e sta cercando una nuova soluzione”.

Il Marsiglia in pole per Di Gregorio

Romano ha poi parlato della possibile destinazione del portiere. Di Gregorio sarebbe stato offerto al Marsiglia e le parti starebbero discutendo sulla base di un’operazione in prestito.

“È stato offerto al Marsiglia in queste ore e le parti stanno discutendo sulla base di un prestito, non ci risulta in questo momento del Monza. Di Gregorio sta sondando il mercato ma lui e la Juve sono pronti a separarsi nel giro dei prossimi 10 giorni, prima della fine del mercato”.

I colloqui con la Juventus

L’esperto di mercato ha infine rivelato alcuni retroscena sui contatti avvenuti nelle ultime ore. Di Gregorio e il suo entourage avrebbero infatti parlato direttamente con la Juventus, prendendo atto della volontà del club.

“Il giocatore ha recepito il messaggio. Di Gregorio, il suo entourage e la Juve si sono parlati in queste ore. Insomma la Juve gli ha indicato la porta anche per porre fine a una situazione che è diventata difficile per tutti anche dal punto di vista della gestione”.