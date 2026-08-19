Michele Di Gregorio è sempre più vicino all’addio alla Juventus. Fabrizio Romano racconta i retroscena e fa il punto sul possibile futuro del portiere.

Lorenzo Focolari

Il futuro di Michele Di Gregorio alla Juventus sembra ormai segnato. L’arrivo ufficiale di Guglielmo Vicario ha cambiato gli equilibri nel reparto portieri e potrebbe aver accelerato definitivamente i tempi della separazione tra il club bianconero e l’ex Monza.

A fare il punto sulla situazione è stato Fabrizio Romano. L’esperto di mercato, attraverso un video pubblicato sul suo canale YouTube, ha raccontato gli ultimi sviluppi e i colloqui avvenuti tra la Juventus, il giocatore e il suo entourage.

Di Gregorio pronto a lasciare la Juventus

Secondo Romano, il messaggio della Juventus sarebbe ormai chiaro. Con l’arrivo di Vicario, il club avrebbe deciso di modificare completamente la propria strategia tra i pali, valutando anche l’inserimento di un nuovo secondo portiere.

Fabrizio Romano

L’avventura di Di Gregorio è agli sgoccioli. È arrivato Vicario e Di Gregorio ha capito che la Juventus vuole cambiare. La Juve vuole anche un nuovo secondo e cambiare completamente strategia nel reparto portieri. Di Gregorio andrà via e sta cercando una nuova soluzione”.

Il Marsiglia in pole per Di Gregorio

Romano ha poi parlato della possibile destinazione del portiere. Di Gregorio sarebbe stato offerto al Marsiglia e le parti starebbero discutendo sulla base di un’operazione in prestito.

È stato offerto al Marsiglia in queste ore e le parti stanno discutendo sulla base di un prestito, non ci risulta in questo momento del Monza. Di Gregorio sta sondando il mercato ma lui e la Juve sono pronti a separarsi nel giro dei prossimi 10 giorni, prima della fine del mercato”.

I colloqui con la Juventus

L’esperto di mercato ha infine rivelato alcuni retroscena sui contatti avvenuti nelle ultime ore. Di Gregorio e il suo entourage avrebbero infatti parlato direttamente con la Juventus, prendendo atto della volontà del club.

Il giocatore ha recepito il messaggio. Di Gregorio, il suo entourage e la Juve si sono parlati in queste ore. Insomma la Juve gli ha indicato la porta anche per porre fine a una situazione che è diventata difficile per tutti anche dal punto di vista della gestione”.

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