Guglielmo Vicario ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da nuovo giocatore della Juventus. Il portiere italiano, appena arrivato in bianconero, ha raccontato tutta la sua emozione per l’inizio di questa nuova avventura.

Per il classe 1996, vestire la maglia della Juventus rappresenta infatti la realizzazione di un sogno coltivato fin da bambino. Vicario non ha nascosto il proprio orgoglio per aver raggiunto un traguardo così importante nella sua carriera.

Vicario e l’emozione per l’arrivo alla Juventus

“Veramente l’emozione è grande, perché è il sogno un po’ di una vita. È da quando sono bambino che appunto ho sognato e ho sperato in questo momento, ovviamente poi non hai la certezza di riuscire a farlo e quindi sono orgogliosissimo di me stesso, per la mia famiglia, per esserci riuscito”.

“Rappresentare la Juventus è il massimo”

Il nuovo portiere bianconero ha poi spiegato cosa significhi per lui avere l’opportunità di vestire questa maglia: “Per me avere l’opportunità di rappresentare la Juventus significa il massimo che puoi richiedere dalla vita come ambizione, quindi questa è la cosa che mi preme più sottolineare”.

Vicario ha inoltre evidenziato il senso di responsabilità legato all’arrivo in uno dei club più importanti d’Italia: “Rappresentare questi colori, questo club, questa storia è un grande senso di responsabilità che mi fa assolutamente piacere prendermi e lo sento proprio dal cuore. È una cosa che faccio fatica ancora a realizzare, ma sono estremamente felice”.