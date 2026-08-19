La Juventus avrebbe le idee chiare sul futuro di Nico Gonzalez. L’esterno offensivo argentino, classe 1998, potrebbe lasciare Torino in questa sessione di mercato, ma il club bianconero non sarebbe disposto ad accettare qualsiasi formula per la sua cessione.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Vecchia Signora avrebbe preso atto dell’interesse del Besiktas per il giocatore, ma avrebbe già respinto l’ipotesi di una trattativa basata su un semplice prestito. I bianconeri avrebbero infatti fissato condizioni precise per dare il via libera alla partenza dell’argentino.

La posizione della Juventus su Nico Gonzalez

La Juventus sarebbe disposta a cedere Nico Gonzalez esclusivamente a titolo definitivo oppure attraverso un prestito con obbligo di riscatto non condizionato. Il club bianconero, inoltre, chiederebbe una cifra non inferiore ai 30 milioni di euro.

Una posizione chiara, che potrebbe rendere più complessa la trattativa con le società interessate. Il Besiktas dovrà quindi eventualmente adeguarsi alle richieste della Juventus per provare a portare l’esterno argentino in Turchia.

Nico Gonzalez resta nei piani di Spalletti

Nonostante la possibilità di una cessione, Nico Gonzalez non sarebbe comunque fuori dal progetto tecnico della Juventus. Qualora non dovesse arrivare un’offerta in linea con le richieste del club, l’argentino resterebbe a Torino e sarebbe preso in considerazione da Luciano Spalletti.

Il tecnico bianconero potrebbe infatti contare sul giocatore come elemento della rosa a tutti gli effetti. I prossimi giorni saranno quindi importanti per capire se arriverà la proposta giusta per la Juventus o se Nico Gonzalez continuerà la sua avventura in bianconero.