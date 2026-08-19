La Juventus conosce il nome dell’arbitro che dirigerà il suo esordio in campionato. L’AIA, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso note le designazioni arbitrali in vista della prima giornata di Serie A.

La squadra di Luciano Spalletti farà il suo debutto in trasferta contro il Frosinone, domenica alle 18.30. A dirigere la sfida sarà Giovanni Ayroldi.

Frosinone-Juventus, la designazione arbitrale

Sarà dunque il fischietto di Giovanni Ayroldi a dirigere la prima gara stagionale della Juventus in campionato. Per i bianconeri si tratterà di un appuntamento importante per iniziare nel migliore dei modi la nuova stagione.

Ayroldi sarà assistito da Rossi L. e Moro, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Maurizio Mariani.

Gli arbitri al VAR

In sala VAR ci sarà Valerio Marini, che sarà coadiuvato dall’assistente al video Marco Piccinini.