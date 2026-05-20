Il centrocampista slovacco, Stanislav Lobotka, attualmente un giocatore del Napoli, per anni elemento chiave della squadra partenopea e tra i protagonisti degli ultimi successi scudetto degli azzurri, sarebbe finito nel mirino della dirigenza bianconera in vista della prossima stagione.

La fattibilità dell’operazione dipenderà in gran parte dal piazzamento europeo della Juventus. La qualificazione alla Champions League garantirebbe infatti risorse economiche significativamente maggiori rispetto all’Europa League, con una differenza stimata di circa 30 milioni di euro, destinata a influenzare in modo diretto le strategie di mercato.

Obiettivo Lobotka

Tra questi rientrerebbe proprio Lobotka, che dopo diverse stagioni da protagonista a Napoli, potrebbe valutare l’idea di una nuova esperienza nel caso in cui arrivasse la giusta offerta.

Il contratto con il club campano scade nel 2027 e il centrocampista non avrebbe fatto scattare la clausola che gli avrebbe permesso il prolungamento di un ulteriore anno. Quindi è concreta la possibilità che lo slovacco finisca sul mercato. Lobotka sarebbe ben contento di tornare alla corte di Spalletti, con cui ha vinto lo scudetto proprio ai tempi in cui il tecnico allenava il Napoli.

Nelle prossime settimane, sicuramente potremo già conoscere sviluppi importanti. Seguiranno aggiornamenti.