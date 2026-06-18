Dal portiere alla difesa: le priorità del tecnico

Con l'arrivo di Giovanni Carnevali e il nuovo assetto dirigenziale ormai definito, Luciano Spalletti può concentrarsi sulla costruzione della Juventus del futuro. L'allenatore bianconero ha già individuato le priorità per il mercato e attende ora che la società trasformi le idee in operazioni concrete. Il primo nodo riguarda la porta. Con Michele Di Gregorio sempre più vicino all'addio, la Juventus è alla ricerca di un nuovo titolare. Il sogno iniziale era Alisson Becker, ma la trattativa appare ormai impraticabile. Anche la pista che porta a Emiliano Martinez presenta diverse difficoltà economiche. Per questo motivo il nome che sta guadagnando terreno è quello di Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham che vedrebbe con favore un ritorno in Serie A. In difesa, invece, il primo obiettivo indicato da Spalletti sarebbe Jhon Lucumì. Il centrale è destinato a lasciare il Bologna e piace a diverse società europee, soprattutto in Premier League. Portiere e difensore centrale rappresentano le prime due richieste del tecnico per rinforzare la squadra.

Frattesi resta il sogno per il centrocampo

A centrocampo il nome preferito dall'allenatore è quello di Davide Frattesi. Il giocatore continua a piacere molto a Spalletti, che lo ha valorizzato durante la sua esperienza alla guida della Nazionale italiana. Negli ultimi mesi il centrocampista è stato accostato a diverse società, compreso il Nottingham Forest. Tuttavia il trasferimento in Inghilterra non è ancora stato definito e il giocatore starebbe aspettando eventuali sviluppi provenienti da Torino. La Juventus monitora la situazione con attenzione, anche se l'operazione resta economicamente impegnativa. La valutazione fissata dall'Inter si aggira infatti intorno ai 30 milioni di euro. Frattesi viene considerato il profilo ideale per aumentare dinamismo, inserimenti e qualità nella mediana bianconera.

Due attaccanti per completare la rivoluzione

Il reparto offensivo è quello che potrebbe subire i cambiamenti più profondi. Nonostante il recente riscatto di Jeremie Boga, la Juventus continua a cercare nuovi rinforzi per aumentare il peso offensivo della squadra. Molto dipenderà dal futuro di Dusan Vlahovic. Il dialogo tra il club e l'attaccante serbo potrebbe riaprirsi, ma sarà necessario trovare un accordo sulle condizioni economiche del possibile rinnovo. A prescindere dalla situazione dell'ex Fiorentina, Spalletti avrebbe chiesto l'arrivo di due nuovi centravanti. In cima alla lista restano Randal Kolo Muani, che non ha mai nascosto il desiderio di tornare a Torino, e Alexander Sørloth, attaccante particolarmente apprezzato dal tecnico. Spalletti avrebbe già avuto contatti diretti con il norvegese per illustrargli il progetto e il ruolo che potrebbe ricoprire nella nuova Juventus. Cinque rinforzi per rilanciare il club e riportarlo ai vertici. È questa la richiesta del tecnico a Carnevali, chiamato ora a trovare le risorse necessarie attraverso cessioni e operazioni mirate sul mercato.