Un nuovo scenario alla Continassa

Il futuro di Dusan Vlahovic torna improvvisamente al centro delle strategie della Juventus. Dopo settimane nelle quali l'addio sembrava la soluzione più probabile, il cambio ai vertici societari ha riaperto scenari che fino a poco tempo fa apparivano chiusi. L'arrivo di Giovanni Carnevali al posto di Damien Comolli ha modificato il clima attorno alla vicenda. L'attaccante serbo ha accolto positivamente il cambio di interlocutore e non considera più impossibile una permanenza a Torino. Negli ultimi mesi i rapporti con la precedente dirigenza si erano raffreddati. In particolare, Vlahovic non aveva gradito la posizione rigida assunta durante gli ultimi incontri sul rinnovo contrattuale. Il giocatore avrebbe preferito continuare il confronto alla ricerca di una soluzione condivisa. Nel frattempo il centravanti continua a valutare le alternative. Le offerte provenienti dalla Turchia restano sul tavolo, mentre il sogno di approdare in Premier League continua ad affascinarlo. Tuttavia, nessuna decisione definitiva è stata ancora presa.

Carnevali pronto a riaprire il dossier

La Juventus non ha intenzione di affrontare immediatamente la questione. Carnevali vuole prima completare alcune valutazioni interne e successivamente programmare un incontro con il giocatore e con il padre Milos Vlahovic, figura centrale nella gestione della trattativa. La volontà del club è capire se esistano realmente i margini per ricostruire un rapporto che negli ultimi mesi si era progressivamente deteriorato. In questo senso sarà fondamentale anche il parere di Luciano Spalletti, che continua a considerare il serbo un elemento importante per il progetto tecnico. L'allenatore vorrebbe infatti ritrovare Vlahovic alla ripresa della preparazione estiva. La Juventus, inoltre, preferirebbe evitare ulteriori investimenti in attacco dopo aver già programmato un'importante operazione nel reparto offensivo. Un eventuale rinnovo permetterebbe al club di mantenere un attaccante di alto livello senza dover intervenire nuovamente sul mercato.

Le due strade per arrivare all'accordo

La dirigenza bianconera starebbe valutando due possibili soluzioni per arrivare a un'intesa. La prima riguarda la durata del contratto. Finora si è parlato soprattutto di un prolungamento breve, ma la Juventus preferirebbe un accordo più lungo. Un'estensione contrattuale consentirebbe infatti di distribuire meglio l'impatto economico dell'operazione e garantirebbe maggiore stabilità sia al club sia al giocatore. La seconda ipotesi riguarda invece il bonus alla firma. In questo caso la società potrebbe lavorare per trovare una formula economica capace di soddisfare le richieste dell'entourage senza appesantire eccessivamente il monte ingaggi. Proprio il ruolo dei rappresentanti del calciatore sarà determinante. Dopo una fase nella quale il dialogo è stato gestito principalmente dal padre del giocatore, anche gli agenti potrebbero tornare a partecipare attivamente alle discussioni.

La sensazione è che la porta non sia più chiusa come qualche settimana fa. Molto dipenderà dalle richieste economiche del serbo e dalla volontà delle parti di trovare un compromesso. Per la prima volta dopo mesi, però, il futuro di Vlahovic alla Juventus appare nuovamente possibile.