Come vi avevamo già anticipato, il Barcellona ha messo nel mirino Andrea Cambiaso. Il club catalano, considera l’esterno bianconero l’identikit ideale per rinforzare il proprio reparto difensivo e, proverà a convincere la dirigenza della Juventus a lasciar partire il classe 2000.

La richiesta della Juventus

Nel caso in cui arrivasse un’offerta, la posizione della Vecchia Signora sembra essere delineata: la Juventus non considera Cambiaso un giocatore incedibile e per questo si prepara ad una sua eventuale cessione.

La dirigenza ha già fatto sapere che non scenderà sotto la valutazione minima di 40 milioni di euro. Solo di fronte a un’offerta economica di questa portata la trattativa potrà decollare, garantendo alla Juventus un tesoretto importantissimo da reinvestire subito sul mercato.