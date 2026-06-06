Il club spagnolo continua a mostrare interesse per Andrea Cambiaso. La richiesta della Juventus è di 40 milioni.

Stefania Palminteri

Come vi avevamo già anticipato, il Barcellona ha messo nel mirino Andrea Cambiaso. Il club catalano, considera l’esterno bianconero l’identikit ideale per rinforzare il proprio reparto difensivo e, proverà a convincere la dirigenza della Juventus a lasciar partire il classe 2000.

cambiaso

La richiesta della Juventus

Nel caso in cui arrivasse un’offerta, la posizione della Vecchia Signora sembra essere delineata: la Juventus non considera Cambiaso un giocatore incedibile e per questo si prepara ad una sua eventuale cessione.

La dirigenza ha già fatto sapere che non scenderà sotto la valutazione minima di 40 milioni di euro. Solo di fronte a un’offerta economica di questa portata la trattativa potrà decollare, garantendo alla Juventus un tesoretto importantissimo da reinvestire subito sul mercato.

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