Calciomercato Juve, le ultime su Todibo: si tratta sulla formula

La Juventus avrebbe da tempo messo nel mirino del suo calciomercato il difensore Jean Clair Todibo: la trattativa sarebbe in fase avanzata

Proseguirebbe positivamente il dialogo tra Juventus e Nizza per portare alla corte di Thiago Motta il difensore transalpino Jean Clair Todibo. E’ lui il giocatore individuato dal club bianconero per sostituire Alex Sandro, il quale ha lasciato La Vecchia Signora alla naturale scadenza del contratto. Inoltre, il suo approdo a Torino potrebbe dare il via libera anche alla cessione di Daniele Rugani.

Accordo di massima per Todibo

Secondo quanto riportato da QS, lo stato della trattativa sarebbe già molto avanti e l’accordo sulla valutazione del giocatore troverebbe d’accordo i due club. Al momento al vaglio del dialogo ci sarebbe la formula del prestito e si discuterebbe tra il diritto e l’obbligo di riscatto. Infine, non sembrerebbe previsto l’inserimento di contropartite tecniche.