Calciomercato Juve, l’arrivo di Zirkzee passa per alcune uscite

Joshua Zirkzee rimarrebbe un pallino del calciomercato della Juventus: il club bianconero per arrivare a lui dovrebbe prima operare in uscita

Le difficoltà del Milan a chiudere la trattativa per Joshua Zirkzee terrebbe vive le speranze della Juventus di accorciare la distanza della corsa per lui. Con Thiago Motta in primis, i bianconeri non nasconderebbero di apprezzare le qualità dell’attaccante olandese, ben disponibili ad affiancarlo in rosa a Dusan Vlahovic. Però, nonostante il mancato accordo tra il club rossonero e l’agente del calciatore, Kia Joorabchian, sulle commissioni, I Diavoli rimarrebbero per ora avanti. A differenza della Juve, il Milan avrebbe la disponibilità economica immediata da versare alle casse di Bologna e Bayer Monaco, che detiene un ampia percentuale sul giocatore in caso di rivendita. Invece, secondo calciomercato.it, la Juventus dovrebbe prima effettuare alcune cessioni o una molto importante per giungere a lui. A far ben sperare il direttore sportivo dei bianconeri, Cristiano Giuntoli, sono invece gli ottimi rapporti tra di esso e il procuratore del calciatore.