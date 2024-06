Calciomercato Juve, Arthur in uscita: sondaggio dalla Premier

La Juventus starebbe pensando di trovare una sistemazione per Arthur in questo calciomercato: il suo futuro potrebbe essere in Premier League

La stagione di Arthur alla Fiorentina è parsa quella del rilancio, ma forse non con la Juventus. Questo è quanto si apprenderebbe infatti da Sky Sport per il centrocampista brasiliano ex Barcellona. Per il club bianconero, la buona annata in viola non avrebbe cambiato le idee di un anno fa, quelle che volevano Arthur in uscita. L’ultima decisione spetterà al nuovo allenatore Thiago Motta, ma la sensazione sembrerebbe quella di non contare su di lui per il centrocampo del futuro. Su di lui, si sarebbe mosso l’Everton che avrebbe preso informazioni per riportarlo in Premier League dopo la precedente esperienza al Liverpool.