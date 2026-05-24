Come vi avevamo anticipato nelle settimane scorse, David Alaba lascerà il Real Madrid a fine stagione ed è in cerca di una nuova avventura. Proprio per tale motivo, il suo agente avrebbe già proposto il terzino austriaco a diversi club europei e non solo. Tra questi rientra la Vecchia Signora, che al momento però non avrebbe dato segnali di apertura.

Nonostante, il difensore rappresenti senz’altro un profilo internazionale e in grado di assicurare esperienza al reparto difensivo, la dirigenza bianconera non sarebbe convinta dalle sue precarie condizioni fisiche. Il classe 1992, nelle ultime stagione con il club spagnolo, è stato fermato da numerosi infortuni e questo ha condizionato il suo rendimento. Motivo per cui il club bianconero, non sarebbe intenzionato ad affondare il colpo.

Gli aggiornamenti di Fabrizio Romano

Sul futuro di David Alaba, si è espresso Fabrizio Romano, che in un video su YouTube, ha riportati gli ultimi aggiornamenti legati al futuro del terzino austriaco:

"La Juventus non si scalda oggi. La Juve non considera ancora il discorso Alaba come un'opportunità concreta, dovessero poi abbassarsi i costi, vediamo perché i rapporti sono molto buoni tra la Juventus e gli agenti di Alaba, ma oggi ai costi attuali la Juventus non procede. Posso dirvi che Alaba in Italia ci verrebbe molto volentieri, quindi credo si cercheranno ancora delle soluzioni. Vediamo cosa accadrà. David Alaba però è libero sul mercato con diverse opportunità, ha già ricevuto un paio di offerte dall'estero, vedremo che tipo di sviluppi ci saranno".