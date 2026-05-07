Come vi abbiamo già raccontato, la Juventus nei giorni scorsi ha avuto un incontro con Pini Zahavi- procuratore di Robert Lewandowski- per sondare il terreno e capire la fattibilità dell’operazione per portare il centravanti polacco a Torino. Durante i colloqui tra la dirigenza bianconera e l’agente dell’attaccante, si è però parlato anche di altri profili internazionali. Proprio in virtù di tutto ciò, per la difesa bianconera è spuntato il nome di David Alaba, difensore austriaco assistito sempre da Zahavi.

Le condizioni di David Alaba

David Alaba, rappresenterebbe senz’altro un profilo internazionale e garantirebbe alla retroguardia bianconera un salto di qualità. Parametri condivisi sia dalla società che da mister Spalletti. Il terzino, che compierà 34 anni il prossimo mese, dopo dodici stagioni al Bayern Monaco nel 2021 si è trasferito al Real Madrid. Nel club madrileno, dopo aver disputato due stagioni su buoni livelli, si è dovuto arrendere a continui problemi fisici che hanno limitato così il suo percorso. A giugno, dopo cinque stagioni l’austriaco si svincolerà e potrà accordarsi liberamente con i club interessati.

Proprio i dubbi relativi alla sua condizione fisica sarebbero i principali motivi che frenerebbero la Vecchia Signora. La Juventus, non vorrebbe fare l’errore già fatto in passato di investire in giocatori dalla precaria condizione fisica e per tale motivo starebbe riflettendo. Il giocatore nonostante abbia offerte dalla Premier League e dalla MLS, prenderebbe in seria considerazione un approdo nel nostro campionato, rinunciando anche ad abbassarsi lo stipendio. Seguiranno aggiornamenti.