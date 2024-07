Calciomercato Juve, Kean-Fiorentina: a breve l’ufficialità

Kean si prepara a dire addio alla Juve: l'attaccante italiano è arrivato a Firenze. A breve le visite mediche, le firme e l'ufficialità

Moise Kean si prepara a ripartire dalla Fiorentina. L’attaccante italiano nella passata stagione non ha convinto e ora si prepara a trasferirsi in maglia viola. Il classe 2000 è già arrivato a Firenze e ha cominciato le visite mediche: a breve sono attese le firme e poi l’ufficialità.

Calciomercato Juve, Kean alla Fiorentina

Per la Juve si tratta dell’ennesima operazione magistrale di Cristiano Giuntoli, che in questa sessione di calciomercato sta rivoluzionando la rosa. Kean si trasferirà alla Fiorentina per 13 milioni di euro più 5 di bonus, cifra che sarà subito reinvestita sul mercato in entrata. Oltre a Douglas Luiz e Di Gregorio, già ufficializzati, i bianconeri si preparano a chiudere anche per Khephren Thuram e non sembra abbia intenzione di fermarsi qui.