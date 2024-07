Morina: “Cessione di Kean un capolavoro per la Juventus”

Ezio Morina, ex arbitro, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della cessione di Moise Kean alla Fiorentina.

Ezio Morina, ex arbitro, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a RBN: “Da Iling-Junior ci aspettavamo qualcosa di più, la sua cessione non mi ha stupito, quella di Barrenechea mi sembra un po’ più un sacrificio. Kean? È stata un vero e proprio capolavoro. Parliamo di un giocatore che nella Juventus non ha mai dimostrato granchè e che quest’anno in 19 partite almeno un golletto avrebbe dovuto farlo. Avremmo comunque bisogno di due titolari per ruolo, ma se dovesse partire anche Milik mi chiedo chi possa sostituire Vlahovic. Mi auguro che Chiesa possa rimanere perché sono convinto che sia un giocatore a cui non si può rinunciare”.