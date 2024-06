Calciomercato Juve, Kean si avvicina alla Fiorentina: c’è ottimismo

La Fiorentina è in trattativa con la Juve per il cartellino di Moise Kean: le ultime novità sulla trattativa

La Juve è al lavoro sul calciomercato tanto per gli acquisti quanto per le cessioni. I bianconeri sono infatti in trattativa con la Fiorentina per Moise Kean, attaccante classe 2000 che non rientra nei piani di Thiago Motta. Le due parti sono vicine ma non è ancora stato trovato l’accordo finale.

Calciomercato Juve, Kean-Fiorentina: le parole di Di Marzio

Dagli studi di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha spiegato: “Giornata importante per Kean alla Fiorentina che ha lavorato con la Juve per cercare l’intesa ancora non raggiunta, ma la distanza è molto ridotta. La Juve chiede 15 milioni, l’offerta della Fiorentina è più bassa. Con il giocatore accordo quasi raggiunto, c’è ottimismo che Kean possa essere l’attaccante della Fiorentina”.