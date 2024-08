Calciomercato Juve, il Venezia ritorna su Nicolussi Caviglia

Il Venezia avrebbe rimesso nel mirino del proprio calciomercato il centrocampista Hans Nicolussi Caviglia, fuori dal progetto della Juventus

Ritorno di fiamma per Hans Nicolussi Caviglia. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista della Juventus sarebbe nuovamente balzato in cima alla lista delle preferenze del club neopromosso in Serie A. L’esclusione dal progetto, accertata dalle recenti parole dell’allenatore Thiago Motta, avrebbe incrementato le speranze della società lagunare di affondare il colpo.

Venezia in pole per Nicolussi Caviglia

Al momento, il Venezia sembrerebbe la destinazione più credibile per il calciatore valdostano. Infatti, la prima concreta concorrente, il Palermo, non coinciderebbe apparentemente con le convinzioni del ragazzo, il quale desidererebbe rimanere in massima categoria. Sullo sfondo, almeno per ora, le altre concorrenti. Precedentemente, la trattativa con il club arancioneroverde si sarebbe arenata sulle alte richieste di riscatto della Juventus, già scesa a 7 milioni di euro. Vista la situazione, il Venezia si augurerebbe in un ulteriore sconto per poter intavolare un accordo.