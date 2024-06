Calciomercato Juve, il Palermo si inserisce per Barbieri

Barbieri potrebbe essere girato in prestito nella prossima stagione: anche il Palermo vorrebbe acquistarlo dalla Juve in questo calciomercato

Dopo la stagione al Pisa, il futuro di Tommaso Barbieri, giovane terzino sinistro il cui cartellino è di proprietà della Juventus, potrebbe essere ancora in Serie B. Secondo quanto riportato da La Repubblica, nella corsa al giocatore si sarebbe inserito anche il Palermo. Il nuovo direttore sportivo del club, Morgan De Sanctis, lo avrebbe inserito in cima alle preferenze di calciomercato.

Folta concorrenza per Barbieri

In attesa di capire se il Pisa eserciterà il riscatto del giocatore, nella consapevolezza della possibilità e volontà della Juventus di contro riscattarlo, il Palermo registrerebbe una concorrenza agguerrita sul giocatore. In particolare, Barbieri farebbe gola a tutte le tre squadre neopromosse in Serie A. Se un club tra Parma, Como e Venezia decidesse di affondare per il terzino, queste potrebbero dunque garantire il palcoscenico della massima serie. Un aspetto che complicherebbe non di poco i piani della società rosanero su di lui.