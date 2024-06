Calciomercato, futuro lontano dalla Juventus per Barbieri

Tommaso Barbieri dovrebbe tornare alla Juve, ma solo per poco tempo: il calciatore potrebbe diventare una pedina utile per il calciomercato

La buona stagione di Tommaso Barbieri in Serie B con la maglia del Pisa potrebbe valere al giocatore il riscatto da parte del club toscano. Nei giorni scorsi, il presidente della società nerazzurra aveva affermato il desiderio di acquisire il suo cartellino a titolo definitivo nella consapevolezza della volontà della Juventus di contro riscattarlo. Anche così fosse, secondo La Nazione difficilmente il destino del giovane terzino destro sarebbe quello di permanere nella rosa dei bianconeri. Con ogni probabilità il giocatore diverrebbe contropartita tecnica, essendo un prospetto su cui, ad esempio, sia Atalanta che Bologna avrebbero messo gli occhi. Con queste società, la Juventus avrebbe dei discorsi aperti, in particolare per Teun Koopmeiners ed Ederson con i nerazzurri e con Riccardo Calafiori e Joshua Zirkzee con i rossoblù. In alternativa, Barbieri potrebbe finire nuovamente in prestito, in Serie A o B.