Calciomercato Juve, il Besiktas piomba su Milik

La Juventus potrebbe perdere Akadiusz Milik in questa sessione di calciomercato: il Besiktas starebbe sondando la pista che conduce alla punta

Il futuro di Arkadiusz Milik potrebbe essere lontano dai colori della maglia della Juventus. L’attaccante, al momento alle prese con il recupero dall’infortunio che gli è costata la partecipazione all’Europeo con la Polonia, non rientrerebbe nei piani dell’allenatore Thiago Motta.

Dalla Turchia: Besiktas forte su Milik

Se in un primo momento la Juventus ha provato a inserirlo come contropartita nell’affare Thuram con il Nizza, ora si parlerebbe di un eventuale passaggio in Turchia. Più specificatamente, secondo quanto riportato dal quotidiano turco Fanatik, il Besiktas si sarebbe messo in contatto con l’entourage di Milik. L’attaccante dei bianconeri sarebbe passato in cima alla lista dei desideri del club per la stagione che verrà.