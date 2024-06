Juve, buone notizie via social: Milik si allena in campo

Attraverso i social arrivano buone notizie dal fronte Arkadiusz Milik: l'attaccante della Juve sta mettendo alle spalle il recente infortunio

Mentre Vlahovic, Chiesa e Yildiz si sono battuti e si stanno battendo in campo ad Euro2024, Milik non ha potuto farlo. Come in una maledizione, per la seconda volta consecutiva, l’attaccante polacco della Juventus ha dovuto rinunciare all’esperienza europea con la sua Nazionale per un infortunio a ridosso della stessa. Un anatema che avrebbe piegato chiunque.

Milik verso il recupero: il video social sul campo

Un professionista non può però far altro che abbassare la testa e andare avanti. Ed è quello che sta facendo Milik che, dal suo profilo Instagram, ha mostrato le prime corse sul campo. Delle buone notizie per la punta, al centro anche di dinamiche di calciomercato come quelle che lo vorrebbero come pedina di scambio nell’affare Khephren Thuram.