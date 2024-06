Calciomercato Juve, il Bayern Monaco irrompe su Chiesa

La Juventus potrebbe ricevere presto un offerta dal calciomercato proveniente dal Bayer Monaco, il quale avrebbero messo nel mirino Chiesa

Federico Chiesa potrebbe essere il grande sacrificio del calciomercato estivo della Juventus. L’Europeo sta attualmente congelando le trattative, ma alla conclusione della competizione, se non addirittura già prima, potrebbero esserci importanti novità su questo fronte. Le difficoltà del club bianconero di pervenire a un accordo per il rinnovo, più le incertezze legate ai piani del neo allenatore Thiago Motta per lui, farebbero di Chiesa un giocatore da mettere in vetrina per ottenere degli introiti da investire. Secondo Sky Sport tedesco, il Bayer Monaco starebbe preparando un offerta tra i 30 e 40 milioni di euro da presentare alla Juventus. Se nella scorsa stagione, la cifra non sarebbe stata sufficiente per strappare il sì, oggi le cose sarebbero diverse. Di fronte a un offerta del genere, La Vecchia Signora potrebbe decidere di sedere al tavolo delle trattative.