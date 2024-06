Pasqualin: “Motta potrebbe davvero rinunciare a Chiesa”

Claudio Pasqualin, procuratore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del futuro di Federico Chiesa.

Claudio Pasqualin, agente, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole: “Ha fatto un bel primo tempo con la Nazionale, sta discutendo da più di un anno con la Juve il rinnovo del contratto, ho l’impressione che nell’impostazione tattica di Motta non sia prevista obbligatoriamente una figura come la sua. Potrebbe anche rinunciarci. E visto il contratto in scadenza, credo che la Juve cercherà di venderlo adesso. Kvara? Hanno pensato di provocare uno choc, ma non ci riusciranno perchè ADL non si fa prendere in giro facilmente. E neanche per la gola. La sua storia parla che sa tenere il punto. La risposta perentoria della società che ricorda che ha un contratto lungo è puntuale, precisa e doverosa”.