Calciomercato Juve, il Barcellona pensa a Chiesa

Federico Chiesa sarebbe entrato nel mirino del calciomercato del Barcellona: i blaugrana si sarebbero già messi in contatto con la Juventus

Sviluppi importanti potrebbero avvenire nelle prossime ore di calciomercato riguardanti la situazione di Federico Chiesa alla Juventus. L’attaccante dei bianconeri, fuori squadra e fuori dal progetto di mister Thiago Motta, vedrebbe al lumicino le chance di reintegro. L’allenatore, anche nell’ultima conferenza stampa pre-partita con il Como, ha ribadito questo aspetto. La soluzione, secondo quanto riportato dalla testata spagnola Sport, potrebbe essere rappresentata dall’arrivo del Barcellona.

Chiesa piano B del Barcellona a Nico Williams

Al momento, Chiesa rappresenterebbe per il club blaugrana la soluzione alternativa nel caso che non si riuscisse a bloccare per Nico Williams. Quest’ultimo infatti sembrerebbe pendere per la permanenza all’Atletico Bilbao, ma il Barcellona non avrebbe rinunciato all’idea di acquistare il talento spagnolo. Se non riuscisse, la società catalana avrebbe già riallacciato i contatti con la Juventus per l’attaccante italiano. La richiesta per lui dei bianconeri sarebbe scesa a 15 milioni di euro, ma il nodo sarebbe rappresentato dalle richieste di 7 milioni di ingaggio del giocatore.